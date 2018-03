Hanno risposto al bando Por Fesr 2014/2020 che assegnava contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese sostenute per migliorare la competitività del settore attraverso l’ammodernamento della ricettività

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 49 i progetti di riqualificazione delle strutture ricettive presentati dagli imprenditori turistici della provincia di Ascoli Piceno.

Hanno risposto al bando Por Fesr 2014/2020 che assegnava contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese sostenute per migliorare la competitività del settore attraverso l’ammodernamento della ricettività. Sedici domande sono pervenute dai comuni del cratere sismico. Gli investimenti proposti superano i 17 milioni, a fronte di una richiesta di 6,8 milioni di contributi. A livello provinciale potranno realizzarsi 11,7 milioni di interventi con 4,6 milioni di agevolazioni richieste, mentre nell’area sismica altri 5,2 milioni di investimenti per 2,2 milioni di contributi.

“Il bando era finalizzato a promuovere e accrescere l’attrattività turistica del territorio, con un riguardo particolare per l’area sismica, puntando sull’ammodernamento dell’ospitalità – sottolinea la vice presidente Anna Casini – La competitività si gioca sulla qualità dei servizi che intendiamo migliorare attraverso le opportunità offerte dai fondi europei”.

I contributi che verranno concessi coprono la spesa sostenuta per lavori e impianti, attrezzature e arredi, acquisto di terreni e fabbricati finalizzati ad ampliare le strutture ricettive. I progetti ammessi puntano a favorire il livello di sostenibilità ambientale dell’offerta turistica, la sua accessibilità, l’innovazione tecnologica, a migliorare la classificazione alberghiera.

