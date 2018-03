Entro le festività sarà sistemata la pista ciclabile, inoltre la Multi Servizi continuerà a riparare le buche e il manto stradale messo a dura prova dal maltempo. Piunti: “Città pulita e in ordine per i visitatori”

“Il sindaco Pasqualino Piunti ha convocato stamane una conferenza dei servizi per fare il punto sullo stato degli interventi manutentivi della città in vista dell’arrivo delle festività pasquali “periodo – ha ricordato Piunti – tradizionalmente dedicato alla visita delle potenziali mete per le vacanze estive e che dunque deve far trovare la città pulita e in ordine”.

I responsabili dei vari servizi hanno relazionato sulle attività in corso di svolgimento o che saranno programmate per i prossimi giorni, sempreché le condizioni meteo lo permettano: l‘Azienda Multi Servizi proseguirà il massiccio intervento di copertura delle buche lungo le strade, le infrastrutture digitali hanno completato il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione nella pineta di via Zara e ultimerà la ritinteggiatura dei lampioni di viale delle Tamerici e viale Buozzi, Picenambiente ripulirà dai detriti la zona della foce dell’Albula, la Polizia Municipale sta iniziando a dare applicazione all’ordinanza sindacale rimuovendo le biciclette abbandonate nelle vie del centro e poi gradualmente spostandosi in viale De Gasperi e zone limitrofe. La CIIP sta proseguendo l’attuazione del programma di manutenzione della rete fognaria mentre per quanto riguarda le aree verdi gli interventi di potatura e quelli di riordino delle aiuole si concentreranno nel centro città.

Per quanto riguarda il lungomare, i lavori di sistemazione della pista ciclabile dovrebbero concludersi entro Pasqua: a tal proposito il sindaco ha comunicato che domani incontrerà i titolari delle 11 concessioni balneari prospicienti il tratto riqualificato per ottenere la loro collaborazione nell’acquisto di rastrelliere per la sosta delle bici.”

