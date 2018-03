Avrà cadenza annuale, servirà da una parte ad aggiornare il pubblico sui temi più importanti che hanno impegnato gli uffici nel corso dell’anno passato e i propositi per l’anno in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma per domani, martedì 20 marzo, con inizio alle 18, nell’auditorium comunale “Tebaldini”, il secondo dei due appuntamenti programmati di “SBT Update”, giornate di comunicazione dell’attività dell’Ente rivolti a dipendenti, altre amministrazioni pubbliche che insistono nel nostro territorio, forze dell’ordine, scuole, università, associazioni di categoria, comitati di quartiere, stampa, cittadini e tutti gli altri portatori di interessi in città.

SBT Update, che avrà cadenza annuale, servirà da una parte ad aggiornare il pubblico sui temi più importanti che hanno impegnato gli uffici nel corso dell’anno passato e i propositi per l’anno in corso.

Dall’altra, sarà un modo per far conoscere i settori, i servizi del Comune e i loro responsabili così da agevolare ancor di più i rapporti con il nostro Ente. Anche questa giornata sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune.

