SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro weekend di grandi soddisfazioni ed ottimi risultati per la World Sporting Academy. Soddisfazioni che sono arrivate dalla 2a Prova del Campionato Regionale Allievi A4 Gold GAM e dalla 1a Prova del Campionato Individuale LB & LC Silver GAF 2018.

Il primo grandissimo traguardo,tuttavia, è stato tagliato sabato 17 marzo 2018 all‘Accademia Nazionale GAF; quando le giovanissime atlete della World Sporting Academy – dagli 8 agli 11 anni – sono state convocate fra le migliori ginnaste del Centro-Sud. Rebecca Morè, Mariacrystal Pasquali e Asia Micaela Villalba accompagnate da Joelle Elisabeth Mattoni hanno effettuato, dunque, con profitto l’allenamento collegiale presenziato da Teresa Macrì e Diego Pecar. Una grande soddisfazione per le giovani promesse che rappresentano il radioso futuro della ginnastica rivierasca.

Sabato, inoltre è arrivata anche l’ottima prestazione di Matteo Mosca, terzo classificato nella 2a Prova del Campionato Regionale Allievi A4 GOLD GAM presso la palestra “Baldassarri” di Porto San Giorgio sabato 17 marzo 2018. Un buon risultato ottenuto dopo una partenza non proprio delle migliori al cavallo per poi inseguire i suoi diretti avversari nei restanti cinque attrezzi.

Soddisfazione e soprattutto gratitudine, infine, per quanto fatto dalle ginnaste del settore Silver GAF nella 1a Prova Individuale che ha avuto come proscenio la Palestra Federale “Appoggetti” di Fermo, sabato e domenica 17-18 marzo 2018. A parte chi ha pagato pegno a causa della troppa emozione per il proprio esordio nel Campionato marchigiano, le altre hanno saputo ben interpretare la gara, divertendosi, portando a casa un ottimo risultato.