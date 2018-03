SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket cade in casa contro un’ottimo Bramante Pesaro, vittima dei tanti acciacchi ed infortuni. I rossoblù dovevano rinunciare ancora una volta a Centonza, scendendo in campo con Roncarolo, Angellotti e Antonini recuperati all’ultimo senza allenamenti sulle gambe.

La Samb è partita meglio conducendo per tutto il primo quarto toccando anche il +9, nonostante avesse i suoi titolari già gravati di 2 falli personali. Nel secondo quarto il Bramante Pesaro ha effettuato il sorpasso, mostrando tutto il talento dei suoi 12 giocatori, chiudendo 41 a 40. Nella ripresa, una serie di decisioni arbitrali dubbie ha indirizzato il match sui binari della squadra ospite: prima il sig. Giardini ha comminato un fallo tecnico a Kibildis (costringendolo successivamente al cambio per problemi di falli) per proteste su una rimessa invertita; in seguito lo stesso arbitro ha annullato un canestro e fallo al pivot Roncarolo con conseguente tecnico a Coach Borgognoni. La Samb, allo stremo delle forze, non ha più avuto le energie per tentare la rimonta nell’ultimo quarto. Una vittoria, comunque, con pieno merito il Bramante Pesaro, che si conferma quindi la più lieta sorpresa di questo campionato disputato con giocatori dall’età media bassissima.

La Sambenedettese Basket con questa sconfitta perde quindi le residue chance di agganciare il treno play-off; l’obiettivo di queste ultime 3 giornate sarà quello di recuperare al meglio tutti i giocatori a disposizione per poi salvarsi il prima possibile nei play-out.

TABELLINO

SAMBENEDETTESE 72: Roncarolo 11, Quercia 2, Angellotti, Quinzi 3, Vannucci, Di Silvestro 12, Perini 16, Antonini, Lucidi, Del Buono 11, Kibildis 17. All. Borgognoni

PESARO 86: Gennari 2, Ricci 12, Crescenzi 20, Morgillo 2, Ceccolini 10, Ndaw 10, De Gregori 7, Giacomini, Moretti 9, Nicolini 6, Cambrini 8, Terenzi. All. Nicolini

Note: Parziali: 19-18, 40-41, 55-61, 72-86.

Falli: Sambenedettese 24, Pesaro 18.

Tiri liberi tentati: Samb 9, Pesaro 27

Fallo tecnico a Kibildis (Samb) e a Coach Borgognoni

Fallo Antisportivo a Perini (Samb)

Arbitri: Giardini e Ficiarà

