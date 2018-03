Nella sala convegni della struttura di via Leopardi i piccoli delle varie sezioni si sono avvicendati al microfono per fare gli auguri ai propri papà, alla presenza del sindaco Piunti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima i canti in chiesa poi la festosa recita a scuola. L’asilo Merlini ha celebrato con tutti gli onori la festa del papà dando vita ad una intera mattinata di appuntamenti che hanno coinvolto bambini e genitori. Prima con la Messa, celebrata nella cattedrale della Madonna della Marina da don Romualdo Scarponi e animata dai canti di un piccolo esercito di bimbi che, insieme ai loro genitori, hanno riempito file e file di banchi della chiesa.

Quindi la festa si è spostata nel vicino asilo. Nella sala convegni della struttura di via Leopardi i piccoli delle varie sezioni si sono avvicendati al microfono per fare gli auguri ai propri papà, alla presenza del sindaco Pasqualino Piunti e dell’assessore Emanuela Carboni. A fare gli onori di casa il presidente dell’istituto Alberto De Angelis e la coordinatrice della scuola, la professoressa Giancarla Perotti. Con loro anche Ylenia Vesperini, consigliere di amministrazione dello storico asilo sambenedettese.

Tutti loro, sindaco compreso, hanno espresso parole di elogio e ringraziamento nei confronti del lavoro quotidianamente svolto dalle maestre e dallo staff dell’istituto. Ovviamente ci si è uniti ai piccoli nel fare i migliori auguri a tutti i papà. Per par condicio l’asilo è già al lavoro per organizzare, a maggio, un evento altrettanto bello e partecipato in occasione della festa della mamma

