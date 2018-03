Foto Matteo Bianchini

FANO – Tutto pronto per Fano-Samb, 31^ giornata del girone B. Al Mancini la Samb gioca per consolidare il secondo posto e provare a rosicchiare qualche punto al Padova, che oggi è fermo ai box per la sosta.

Capuano sceglie Bellomo ed Esposito dietro Miracoli, Marchi e Gelonese a centrocampo e Mattia al posto dell’infortunato Rapisarda. Dietro confermato il trio Conson, Miceli, Patti. I granata invece confermano gli undici autori del colpo esterno di Renate. Davanti parte dal 1′ uno dei due ex: Fioretti. L’altro, Gennaro Troianiello, parte dalla panchina.

Formazioni:

Fano (3-5-2) All.: Oscar Brevi

Thiam

Sosa Gattari(27 st Soprano) Magli

Pellegrini Lazzari Mawuli Schiavini(27′ st Filippini) Fautario(46′ st Lanini)

Germinale Fioretti (35′ st Melandri)

Miracoli (27′ st Di Massimo)

Bellomo Esposito(12′ st Stanco)

Tomi Marchi Gelonese Mattia(21′ st Valente)

Patti Miceli Conson

Perina

Samb (3-4-2-1) All.: Ezio Capuano

La formazione della Samb

Arbitro: Andrea Zanonato di Vicenza (Gualtieri/Massimino)

Note: Pomeriggio piovoso e temperatura attorno ai 10°, terreno in buone condizioni. Rossoblu in maglia grigia.

Marcatori: 6’st Fioretti (F), 30′ Gelonese (S)

Ammoniti: 40′ pt Mawuli (F), 44′ pt Fautario (F) e Bellomo (S), 10′ st Fioretti (F), 16′ st Miracoli (S), 18′ st Patti (S), 43′ st Lazzari (F)

Espulsi: 42′ st Marchi (S)

Angoli: 4-5

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, Miracoli prova subito a suggerire per Esposito con una palla dentro l’area, chiude Magli.

2′ Primo angolo guadagnato dalla Samb, Tomi sul pallone. Qualche trattenuta con Miceli e Germinale che cadono a terra, Zanonato fischia fallo in attacco.

Fallo in attacco fischiato a Miceli al 2° minuto

6′ Gran lancio di Lazzari che pesca lo scatto di Fioretti lanciato verso la porta, Miceli chiude con una gran spaccata arpionando il pallone.

8′ Punizione per il Fano dalla trequarti, sinistro di Lazzari e pallone scodellato in area: Perina fa sua la sfera.

14′ Lazzari crossa in mezzo per Schiavini che si accapiglia in area con Marci, il centrocampista rossoblu riesce ad avere la meglio e allontana il pericolo.

15′ Bellomo due volte al cross dalla sinistra in pochi istanti, in entrambe le occasioni se la cava la difesa del Fano che allontana.

17′ Fallo di Schiavini sulla destra d’attacco dei rossoblu. Esposito a terra e punizione ottima per il sinistro di Tomi, che crosserà.

18′ GOL ANNULLATO A CONSON. Tomi va in mezzo con un cross teso che si insacca dopo la deviazione di Conson, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Gol annullato. Il difensore era sicuramente in gioco, va capito cosa ha visto il guardalinee.

La rete annullata a Conson al 18′

19′ Punizione simile a quella di pochi istanti fa, stavolta per il Fano che porta al cross Lazzari: il suo sinistro è deviato in angolo: il primo per i granata.

20′ Germinale raccoglie il corner e colpisce di testa: Perina alza in corner! OCCASIONE PER IL FANO.

Il colpo di testa di Germinale

22′ Compare adesso, in curva del Fano, uno striscione di sostegno degli ultras granata a Luca Fanesi.

Lo striscione che gli ultras granata dedicano a Luca Fanesi

31′ La Samb esce dalla pressione del Fano con due giocate da funamboli di Bellomo ed Esposito, pallone che finisce a MArchi sulla destra ma Magli chiude rifugiandosi da Thiam.

35′ Numero pazzesco di Esposito che si libera di un avversario con una “combo” incredibile: tacco e tunnel! Poi si accentra e Schiavini lo abbatte. Punizione da ottima posizione per il mancino di Tomi.

36′ Parte il terzino: palla alta!

39′ Bellomo perde palla e innesca Sosa che si proietta in avanti e pesca Fioretti, la punta riceve e prova ad accentrarsi per andare al tiro, chiude Conson.

40′ Giallo a Mawuli che atterra Bellomo a centrocampo.

41′ Mattia trova il fondo e mette in mezzo, pallone “ciccato” dai difensori del Fano ma nessuno dei rossoblu riesce ad approfittarne.

42′ Adesso inizia a piovere con insistenza sul Mancini.

43′ Si accende un parapiglia fra i giocatori vicino alla panchina della Samb dopo uno scontro fra Mawuli e Bellomo. Alla fine si prendono un giallo sia il centrocampista barese che Fautario.

45′ Proprio Fautario prova adesso un sinistro da fuori: Perina si tuffa ma il pallone va fuori.

45′ Finisce qui, senza recupero, il primo tempo.

Secondo Tempo

1′ Riparte la sfida, sotto una pioggia battente adesso.

4′ Anche in questi primi minuti di ripresa partita ancora piuttosto bloccata e combattuta a centrocampo. Squadre che scelgono, forse complice la pioggia, con insistenza il lancio lungo.

6′ GOL DEL FANO. Lungo lancio di Lazzari al bacio per Fioretti che si inventa un tiro al volo che batte Perina. Samb trafitta dal suo ex.

Esultanza dei granata dopo il gol

10′ Giallo a Giordano Fioretti che rovina addosso a Mattia che se ne stava andando sulla destra.

12′ Fuori Esposito e dentro Stanco nella Samb che ora gioca la carte delle due punte “pesanti”.

14′ Fallo su Marchi sulla fascia destra d’attacco della Samb, Tomi sulla palla.

15′ Cross teso del terzino ma palla allontanata da Mawuli.

16′ Giallo a Miracoli che si “macchia” di simulazione in area tentando di guadagnarsi un rigore sull’intervento, regolare, di Lazzari. L’attaccante non riesce a ingannare l’arbitro.

La simulazione di Miracoli

21′ Dentro anche Valente. Esce Mattia: Samb a trazione anteriore. Il numero 19, infatti, va a giocare sempre da esterno destro ma le caratteristiche sono ovviamente diverse rispetto a Mattia.

27′ Doppio cambio nel Fano che tira fuori Schiavini e Gattari per Filippini e Soprano. Nella Samb fuori invece Miracoli per Di Massimo.

30′ PAREGGIO DELLA SAMB! Dal terzo angolo per la Samb svetta Miceli, Thiam non la tiene e Gelonese insacca col destro davanti alla porta: 1 a 1!

32′ Samb sulle ali dell’entusiasmo adesso: Valente va col destro in area a cercare l’inserimento di Marchi, bel colpo di testa ma centrale: Thiam para!

34′ Fuori Fioretti e dentro Melandri nel Fano.

34′ Lazzari ci prova da lontanissimo con un tiro indirizzato all’incrocio: vola Perina che salva un gol!

39′ Gelonese atterrato al limite dell’area. Punizione dai 25 metri importante per il sinistro di Tomi.

40′ Parte invece Bellomo ma la barriera devia in angolo.

42′ Samb tutta in avanti per sfruttare un angolo, il Fano recupera e Melandri si invola da solo in contropiede, Marchi lo atterra e l’arbitro estrae il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Samb in 10.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

46′ Lazzari per Melandri che calcia a tu per tu con Perina che compie un miracolo ma era fuorigioco.

46′ Dentro Lanini e fuori Fautario, ultimo cambio per Brevi.

48′ Finisce qui, 1 a 1 fra Samb e Fano.

