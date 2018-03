GROTTAMMARE – Il noto imprenditore agricolo grottammarese è il nuovo candidato che il movimento cattolico “Popolo della Famiglia” schiera, in vista delle prossime elezioni comunali. L’obiettivo è insidiare la ricandidatura del sindaco uscente Enrico Piergallini.

Giuliano Vagnoni afferma: “Con grande piacere ho accolto l’invito del ‘Popolo della Famiglia’, un movimento che rispecchia alla perfezione i miei ideali e valori. Sono a disposizione della città, la nostra speranza è di riuscire a raggiungere almeno il ballottaggio. Invito a tutti coloro che simpatizzano nel Popolo della Famiglia e vogliano costruire un’alternativa credibile a Grottammare, di contattarmi”.

Interviene anche Giulia Damiani, coordinatrice provinciale del “Popolo della Famiglia”: “Sono fiera che Giuliano Vagnoni abbia accettato di candidarsi nel nostro movimento e che accolga nella propria vita quelli che sono i nostri principi. La famiglia è il cuore pulsante della società e come tale va salvaguardata e sostenuta con delle politiche concrete anche a livello locale”.

Il primo incontro pubblico è fissato per giovedì 22 marzo alle ore 21 presso il ristorante “Il Focolare” di Grottammare, lungo la nazionale in via Gian Lorenzo Bernini, 29.

La serata avrà come scopo quello di presentare ufficialmente il candidato Sindaco Vagnoni e presentare il programma elettorale.

Il Popolo Della Famiglia è un partito politico cattolico nato a inizio 2016 su ispirazione di Mario Adinolfi e dall’avvocato Gianfranco Amato, entrambi membri del comitato “Difendiamo i nostri figli ed organizzatori degli ultimi due Family Day”.

