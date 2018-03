SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A 24 ore dalla chiusura della prevendita per Fano-Samb sono 275 i biglietti staccati ai tifosi rossoblu. Possibile che entro domani si arrivi a quota 400 per una partita piuttosto sentita da tutto l’ambiente, più per motivi di classifica (i rossoblu potrebbero consolidare il secondo posto e rosicchiare qualche punto al Padova, domani fermo ai box) che di rivalità territoriale.

Il mister non parlerà domani, saltando la consueta conferenza stampa della vigilia visto che i rossoblu partiranno già nella giornata di sabato per Fano. Chi non farà le valigie saranno probabilmente Rapisarda e Aridità, gli unici due indisponibili ad ora mentre oggi sono rientrati in gruppo gli acciaccati Marchi ed Esposito e domani mattina per la rifinitura (alle 9 e 30) dovrebbe riunirsi ai compagni anche Armin Bacinovic, oggi assente agli allenamenti.

