All’interno della propria abitazione una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tanto da essere considerato un punto certo di riferimento per gli assuntori di droga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz delle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi.

Personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di San Benedetto, dopo un’attività investigativa, ha arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti un cittadino albanese (classe 1992, pregiudicato) residente in Riviera.

Nel corso delle normali attività investigative i poliziotti hanno accertato che il giovane aveva intrapreso, all’interno della propria abitazione, una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti tanto da essere considerato un punto certo di riferimento per gli assuntori di droga sia provenienti da questo centro che dai centri limitrofi.

In considerazione di quanto preventivamente accertato, nella serata del 14 marzo scorso gli operatori dell’Anticrimine (nel corso di un servizio di osservazione effettuato nei pressi dell’abitazione), hanno visto il ragazzo arrivare a bordo della sua autovettura.

E’ stato quindi fermato per un controllo amministrativo. Nell’occasione il giovane, non riuscendo ad esibire la patente di guida, sosteneva di averla in casa.

Gli agenti, quindi, sono entrati nell’abitazione. Una volta all’interno hanno potuto notare sul tavolo dei residui di una sostanza vegetale di colore verde, verosimilmente marijuana.

A tal punto, ritenendo plausibile che l’uomo detenesse presso la sua abitazione dello stupefacente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione.

L’attività ha consentito di rinvenire cocaina e marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo è stato dichiarato in arresto ed associato presso il Carcere di Ascoli Piceno a disposizione di quella Procura della Repubblica.

Nel pomeriggio di oggi, 16 marzo, si è tenuta l’udienza di convalida. Il Gip, sulla scorta della bontà degli elementi probatori raccolti in sede di indagine, nel convalidare l’arresto effettuato dalla Polizia ha disposto nei confronti del ragazzo la misura degli arresti domiciliari.

