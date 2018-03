Aveva speronato il mezzo delle Forze dell’Ordine per darsi alla fuga. Aveva poi proseguito la fuga a piedi buttando un involucro contenente cocaina

TERAMO – Nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, personale della Squadra Mobile a Villa Vomano nel Teramano ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino italiano (classe 1996) con precedenti.

Il giovane veniva fermato e controllato alle ore 18.30 circa sulla SS 150 di Villa Vomano dopo un breve inseguimento originato dal mancato arresto, all’alt della polizia, dell’ autovettura a bordo della quale viaggiava con due passeggeri.

Nonostante l’alt l’uomo non si fermava e, nel tentativo di opporsi al controllo, urtava l’autovettura della polizia. Dopo l’urto l’uomo usciva dal veicolo e si dava a precipitosa fuga in direzione via Nazionale disfandosi contestualmente di un involucro. Il personale della Squadra Mobile si poneva all’inseguimento e riusciva a bloccarlo ed a recuperare l’involucro all’interno del quale era contenuta cocaina.

Addosso l’uomo occultava anche dell’hashish. La sostanza stupefacente, destinata allo spaccio al dettaglio, veniva sottoposta a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione rinvenuto nella sua abitazione di Villa Vomano .

L’uomo veniva, poi, collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

