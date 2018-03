Come sempre, la partecipazione è gratuita e riservata a bambini in età di scuola dell’infanzia accompagnati da un adulto. E’ necessario prenotare dal lunedì al giovedì al numero telefonico 0735-794576

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Pasqua sarà festeggiata con originali sorprese per i piccoli partecipanti nei prossimi due appuntamenti di “Favole a merenda” e “Batti il 5” che si terranno rispettivamente mercoledì 28 e giovedì 29 marzo, dalle 16,30 in poi, al Centro sociale “Primavera” di via Piemonte.

Per la puntata di “Favole a merenda” del 28 marzo sono in programma la lettura animata con musica dal vivo della storia “Coniglio Pasquale e il semaforo scontroso”, mentre per la puntata di “Batti il 5!” i piccoli ospiti saranno accolti dallo spettacolo di teatro dei burattini “La festa di Pasqua di Topo Gigio e Topo Tip” e dal laboratorio creativo sul riciclo “Sorprese coccolose”.

A conclusione di entrambi gli appuntamenti, la consueta gustosa merenda offerta gentilmente dalla cooperativa “La Picena”.

Come sempre, la partecipazione è gratuita e riservata a bambini in età di scuola dell’infanzia accompagnati da un adulto. E’ necessario prenotare dal lunedì al giovedì al numero telefonico 0735-794576 (ufficio “Servizi per l’infanzia”).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)