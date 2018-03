SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito delle iniziative culturali programmate per l’anno 2018, l’Alliance Française di San Benedetto del Tronto, associazione culturale che opera in città da oltre venti anni, organizza per il dodicesimo anno consecutivo, in collaborazione con il settore Attività sociali del Comune di S. Benedetto, due corsi di apprendimento e di approfondimento della lingua italiana destinati agli immigrati stranieri presenti nella nostra città con lo scopo di favorire lo studio della lingua italiana.

Le domande dovranno essere presentate al bancone d’ingresso del Settore Servizi sociali del Comune entro il 30 marzo. L’iniziativa risponde a una profonda esigenza di un uso corretto della lingua italiana da parte degli stranieri residenti ed è stato sempre accolto con grande favore.

Il corso, tenuto da docenti laureati in lettere e specializzati nella didattica della lingua straniera, è strutturato in gruppi di I e II livello che tengono conto della preparazione e della conoscenza linguistica di ciascun partecipante.

Alla conclusione delle lezioni, gli iscritti che avranno frequentato regolarmente otterranno un attestato di partecipazione.

Gli studenti più preparati sosterranno l’esame per il conseguimento del diploma in lingua italiana secondo il quadro di riferimento europeo. La città di San Benedetto è diventata infatti centro per le certificazioni internazionali di lingua italiana CELI, avendo l’Alliance francaise stipulato una convenzione con l’Università per stranieri di Perugia, ente certificatore per la lingua italiana.

Bando e modello di domanda sono disponibili nel sito istituzionale www.comunesbt.it (sezione “altri bandi e avvisi”)

