SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al primo pomeriggio di giovedì sono già 103 i biglietti venduti per Samb-Fano, gara in programma al “Mancini” domenica pomeriggio alle 16 e 30.

Potrebbe dunque esserci un piccolo esodo rossoblu per la partita complici la vicinanza della trasferta e gli scenari di classifica che potrebbe aprire una eventuale vittoria, che consentirebbe di riavvicinare un po’ il Padova (con 3 punti la Samb si porterebbe a -8 visto che i veneti riposano) e consolidare la seconda posizione in attesa delle mosse della Reggiana (che ha una partita in meno dei rossoblu e addirittura due in meno del Padova).

Altri due giorni per accaparrarsi un posto a Fano visto che la prevendita per gli 800 biglietti del settore ospiti finirà sabato alle 19 e 30. Botteghini chiusi invece al Mancini il giorno della partita.

