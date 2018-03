SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diciotto giorni fa Vincenzo Napoli è scomparso da San Benedetto.

Il 39enne ha fatto perdere le proprie tracce e ancora oggi non è stato individuato. Le Forze dell’Ordine e i suoi familiari proseguono nelle ricerche.

Nel frattempo, nella mattinata del 15 marzo, il programma “Chi l’Ha Visto” ha rinnovato l’appello per trovarlo (VIDEO, dal minuto 21.10): “Non ha con sé né i documenti e né il cellulare. Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha bisogno dei farmaci per la sua terapia quotidiana. Ha un’andatura leggermente claudicante. E’ solito bere parecchia acqua: ha sempre con sé una bottiglietta in tasca. Frequenta molto la zona del porto”.

Ricordato anche l’abbigliamento: “Giubbetto con cappuccio reversibile colore nero e quadratini grigio e nero, camicia grigio chiara, maglioncino verde con collo arancione, pantaloni in velluto verde scuro e scarpe polacchine nere”.

Chi ha notizie su Vincenzo è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.

