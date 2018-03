SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma martedì 20 marzo al Centro Sociale Primavera un appuntamento per una triplice festa: festeggiare i papà, i nonni e, perché no, anche l’arrivo imminente della Primavera.

Il pomeriggio avrà il titolo di “Un tesoro di Papà” , sarà curato dalla Cooperativa Mano a Mano insieme ad Angela, Catia e ai tanti ospiti che prenderanno parte all’iniziativa con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Sarà un incontro ricco di momenti emozionanti e divertenti, con la partecipazione del maestro di organetto e fisarmonica Mauro Croci e degli attori di vernacolo sambenedettese Vittoria Giuliani , Pacina Romani , Vittoriana Mattioli, Annalisa Calvaresi e Adriano Aubert che daranno vita a simpatiche e spassose scenette di vita di altri tempi.

Nello spazio dedicato al canto e alle letture, i protagonisti saranno i giovanissimi Leonardo e Francesco mentre, grazie al contributo delle immagini, si renderà omaggio agli uomini e ai papà che hanno fatto la storia. La merenda sarà gentilmente offerta dal Panificio Ciarrocchi di San Benedetto.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. La cooperativa “Mano a Mano” tornerà nuovamente a rallegrare il Centro sociale di via Piemonte il 7 maggio per la festa della Mamma.

