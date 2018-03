Mentre gli studenti del Club matematico si sono cimentati in una gara in streaming organizzata dal MIUR, la sala studio della scuola si è trasformata per l’evento in una vera e propria arena della matematica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Studenti protagonisti al π Day, Giornata internazionale della matematica, che si celebra il 14 marzo di ogni anno. Per l’occasione il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, come molte altre scuole, ha messo in atto diverse iniziative: mentre gli studenti del Club matematico si sono cimentati in una gara in streaming organizzata dal MIUR, la sala studio della scuola si è trasformata per l’evento in una vera e propria arena della matematica.

Dalle 14 alle 16, infatti, circa 80 studenti delle scuole secondarie del primo ordine degli ISC Sud, Centro e Nord si sono affrontati in una gara matematica a squadre. L’appuntamento, fase conclusiva del percorso di ASL degli studenti della classe VE dell’istituto, ha visto gli studenti delle scuole medie cimentarsi in esercizi sui temi della matematica olimpica già affrontati nelle lezioni preparatorie che i ragazzi del VE avevano svolto con loro dai primi mesi del corrente anno scolastico. La Dirigente, dottoressa Stefania Marini, ha ringraziato tutti gli studenti intervenuti e lodato tutti i partecipanti, per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati.

È stata poi la dottoressa Carla Sagretti, Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale e responsabile del gruppo regionale che si occupa della preparazione degli studenti per la matematica olimpica, a procedere, insieme alla dottoressa Alessandra Di Emidio, funzionario dell’U.S.R., alla premiazione delle tre squadre vincitrici, una per ognuno dei tre ISC partecipanti. Anche la dottoressa D’Ignazi, Dirigente dell’ISC Centro è intervenuta sottolineando la validità del percorso di ASL messo in atto. Presenti anche numerosi altri docenti delle scuole coinvolte e di quella ospite: Grazia Caselli (ISC Nord), Manuela Meco (ISC Centro) e Barbara Di Marino (ISC Sud), tutor esterni, il collaboratore della Dirigente Marini, professor Alfredo Rizzoli, ed i professori responsabili del Club Matematico del Rosetti, Ernano Ventilii e Paola Palestini, tutor ASL della classe VE e curatrice dell’intero progetto.

Nella speranza che gli studenti degli Isc partecipanti possano di nuovo ritrovarsi nel Club matematico del prossimo anno, tutto il liceo Rosetti fa un caloroso “in bocca al lupo” alla prima squadra della scuola che il 15 marzo 2018 affronterà, ad Ancona, la gara regionale per l’accesso alle semifinali nazionali delle olimpiadi di matematica a Cesenatico.

