SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 17 marzo ore 18 presso Hotel Solarium Ed Silegna presenterà il libro “Vita di ogni giorno”. Conversa con l’Autore Silvia Marucci. Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale ” I luoghi della Scrittura” e dalla Libreria La Bibliofila.

Ed Silegna è’ nato a San Benedetto del Tronto dove vive: “La passione dello scrivere è nata presto. Inizialmente cominciai a recepire e assorbire quei segnali che mi arrivavano da lontano. Non capivo cosa mi stesse capitando. Vedevo, sentivo, captavo cose che quelli meno attenti non vedevano o non ascoltavano. Non era un vivere distaccato anzi ero sempre immerso e coinvolto in tutto quello che mi era intorno. Ero io, solo io, il protagonista della mia vita, delle mie esperienze. Seguendo questo impulso inizia a scrivere. Raccontavo come fossi un cronista tutto quello che mi capitava. Il suo lavoro rappresenta un percorso autobiografico; dove si racconta giorno dopo giorno il proprio ciclo temporale. La poesia intesa come collante della propria esistenza”:

IL LIBRO

Ed Silegna con “vita di ogni giorno – riflessioni” percorre, racconta, mette in evidenza la sua esistenza. Interpretata come diario, filo conduttore a quella che è la propria vita. Ci sono momenti dove la realtà dei fatti è tangibile, esplicita e indiscutibile, che forse, non è così libera facile da interpretare come si vorrebbe che fosse. Ed Silegna ama la vita. Una vita non facile, ma per questo non disprezzata, anzi rispettata. Perché è essa a guidarci a governarci sotto vari aspetti che spesso sembra o risulta insignificante; ma nello stesso tempo è determinante condizionante fino a guidarci per mano verso la quiete dello spirito.

