Presso la sala della Poesia di palazzo Bice Piacentini in occasione della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’Unesco. L’evento è un viaggio guidato dalla voce e della passione di Filippo Massacci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Evento organizzato dal Club per l’Unesco di San Benedetto del Tronto il 21 marzo 2018 alle ore 21 presso la sala della Poesia di palazzo Bice Piacentini in occasione della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’Unesco.

L’evento è un viaggio guidato dalla voce e della passione di Filippo Massacci tra suggestioni poetiche senza tempo.

Con Wislawa Szymborska, premio Nobel nel 1996, passando da Arthur Rimbaud ad Acruto Vitali, da Lawrence Ferlinghetti ad Enrica Loggi, da Alda Merini a Bice Piacentini, gli spettatori saranno coinvolti in un percorso poetico, attraverso luoghi della quotidianità e dell’immaginazione, in compagnia di persone, vicine e lontane, capaci di cogliere, nel fluire della vita, le inquietudini, le tristezze, le speranze, e di raccontare tutto questo, in modo sapiente, attraverso parole che parlano direttamente al cuore.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte, 11 oggi)