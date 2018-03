La truppa di Capriotti e Ruggieri, impegnata nei play-out del campionato di Serie C, ha battuto a domicilio la Vta Lardini Filottrano (seconda squadra della società di serie A) con il massimo scarto

PORTO SAN GIORGIO – Una vittoria e una sconfitta sono il bottino del duplice e ravvicinato impegno che ha affrontato la Offertevillaggi.com Volley Angels Project nei play out del campionato femminile di serie C. La vittoria della truppa di Capriotti e Ruggieri è giunta sul campo della Vta Lardini Filottrano (seconda squadra della società di serie A) con il massimo scarto (21, 23, 18).

Un successo d’impeto, maturato anche dalla voglia di riscattare la precedente prestazione e incasellare tre punti preziosissimi in chiave salvezza, giunto anche grazie all’ennesimo esordio in serie C di una giovanissima atleta, proveniente dal florido vivaio rossoblù. Si tratta di Marta Paniconi, classe 2003. Soltanto tre giorni prima, invece Piersimoni e compagne avevano dovuto cedere il passo al Collemarino che è uscito vittorioso da Porto San Giorgio dopo una gara nella quale soltanto nel secondo set (conclusosi ai vantaggi) si era intravista l’atteggiamento positivo e costruttivo sempre predicato da coach Capriotti e dal suo staff.

Sabato si torna a giocare tra le mura amiche della Palestra Nardi di Porto San Giorgio ospitando l’Urbania Rosso alle ore 21 alla ricerca di quei punti che permetterebbero alla squadra del presidente Benigni di agguantare quel terzultimo posto che, attualmente, la porterebbero a raggiungere la salvezza.

