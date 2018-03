SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’evento sportivo più partecipato del centro Italia è già allo start di partenza, pronto per accogliere l’enorme affluenza di iscrizioni che stanno pervenendo in questi giorni. La nostra splendida Riviera Sambenedettese dopo che la Tirreno Adriatico ha lasciato la città sarà nuovamente teatro sportivo per i runners che hanno deciso di non mancare il giorno 25 marzo 2018 con partenza ore 9.30, alla XX edizione della Mezza maratona dei Fiori, gara nazionale federale sulla distanza di km 21,097.

Insieme ai Big dell’atletica Nazionale correranno anche coloro che voglio semplicemente divertirsi nella gara annessa Non Competitiva di km 10.500 aperta a tutti. E’ possibile ancora iscriversi dal sito www.avisatleticasbt.it scaricando i moduli per le rispettive tipologie di competizioni, leggendo attentamente il regolamento presente prima di effettuare l’iscrizione.

Per la gara competitiva di km 21,097 è necessario infatti essere tesserati FIDAL o avere una RUN CARD (scaricabile dal sito www.fidal.it) oppure un semplice certificato attestante la buona salute per correre la Stracittadina di km 10.500.

Il percorso interamente pianeggiante, totalmente chiuso al traffico veicolare per circa 2 ore e contornato dalla suggestiva Riviera delle Palme, si snoderà dal centro (Piazza Giorgini) verso il lungomare per poi tornare nel centro della città.

La XX edizione della Mezza Maratona dei Fiori quest’anno ha dato risalto nella sua immagine rappresentativa della medaglia ad uno dei monumenti più rappresentativi di San Benedetto (il gabbiamo Jonathan.

A tal proposito un ringraziamento va al grafico Angelini Katia che ha voluto fondere due realtà importanti della nostra città. Il presidente Domenico Piunti coglie l’occasione per ringraziare nuovamente la grande disponibilità accordata dal personale della Polizia Locale, Protezione Civile di San benedetto, l’Istituto Alberghiero e IL Liceo Scientifico Rossetti di San Benedetto che come avviene da diversi anni sono vicini alla manifestazione mettendo a disposizione ragazzi da implementare nei vari settori organizzativi. Piunti ringrazia in modo particolare gli sponsor presenti ma un abbraccio davvero grande va a tutto lo STAFF che da anni si impegna per la riuscita della manifestazione. Piunti afferma: “Senza di loro sarebbe impensabile organizzare un evento così nella nostra città, sono persone che tolgono tempo a lavoro e famiglie in questi giorni per aiutarmi in questo progetto così importante”.

Anche per l’edizione 2018 saranno oltre 3000 i presenti alla manifestazione, notizia dell’ultima ora: sono fra i partenti anche 4 svedesi giunti appositamente, dopo l’esperienza avuta l’anno precedente, per la nostra manifestazione.

Il presidente ricorda che nella giornata di Lunedi ai microfoni di Radio Azzurra verrà presentata in radio l’evento, inoltre ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno alle ore 22.00 del giorno 21 marzo 2018.

Importantissimo l’appuntamento per SABATO 24 in Piazza Giorgini con i circuiti dedicati solo ed esclusivamente ai giovanissimi, che si confronteranno in percorsi allestiti esclusivamente per loro nella zona compresa fra Viale Buozzi e la Fontana Giorgini, per tutti simpatici gadget gentilmente offerti dalla Stand-UP di San Benedetto del Tronto.

Sarà presente nel Marathon Village in Piazza Giorgini domenica 25 marzo, oltre alla New Balance, Pro Action una rappresentanza della Cooperativa Primavera ( Fabbrica dei Fiori), onlus locale sostenuta dalla nostra associazione e che si occupa del disagio psichico giovanile. Vi invitiamo ad acquistare una piccola piantina ricordo e finalizzata al sostentamento di questa importante realtà.

