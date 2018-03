L’arma è risultata giocattolo ma era ben riprodotta. E’ stata rinvenuta all’interno del mezzo insieme ad altro materiale utile per gli episodi criminali. In una casa di un soggetto è stato trovato del vestiario attinente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un grosso plauso e ringraziamento va ai poliziotti del Commissariato di San Benedetto per aver portato a termine un’importante inchiesta, avviata grazie ad una determinate intuizione e per aver stroncato un allarme sociale che stava preoccupando tanti cittadini”.

In questo modo il Dirigente Leo Sciamanna, durante la conferenza nella tarda mattinata del 14 marzo, ringrazia i suoi uomini per il blitz di due giorni fa che ha portato all’arresto di tre persone (due italiani e un albanese), autori delle rapine avvenute recentemente in città e comuni limitrofi. Anche nel Fermano.

Sono state accertate responsabilità per i fatti, avvenuti tra gennaio e febbraio, di Grottammare (Sì con Te) e San Benedetto (Eurospin e Conad) ma anche a Fermo (La Fonte della Fortuna). Nei primi due casi il bottino si era aggirato intorno ai 2/3 mila euro mentre nel terzo atto era salito ad 11 mila. Nell’ultimo episodio altra cifra abbastanza elevata condita da svariati Gratta e Vinci. Indagini in corso per altri eventuali fatti compiuti nei dintorni.

La modalità era sempre la stessa: intorno all’orario di chiusura due di loro irrompevano armati con volto travisato e si facevano consegnare dalle cassiere il denaro. Il terzo faceva da palo e ‘autista’ fuori dall’esercizio commerciale.

“Dopo una meticolosa indagine, con appostamenti e pedinamenti, è stato deciso il fermo (avvenuto a Porto d’Ascoli sulla Statale 16 davanti alla caserma Guelfa) dei tre individui, già noti per altri reati. Si stavano preparando ad un ‘salto di qualità’ – aggiunge il Commissario – addirittura un assalto ad un portavalori. Per evitare un possibile conflitto a fuoco, non avendo la certezza che l’arma a loro disposizione fosse falsa, siamo intervenuti fermando la loro auto, una Mercedes Classe A”.

L’arma, infatti, è risultata giocattolo ma ben riprodotta. E’ stata rinvenuta all’interno del mezzo insieme ad altro materiale utile per gli episodi criminali. In una casa di un soggetto, a Fermo, è stato trovato del vestiario attinente alle rapine compiute sul territorio.

I fermati sono un sambenedettese (classe 1988), un foggiano (originario di San Severo ma residente a San Benedetto e Fermo, classe 1980) e un albanese residente in Riviera (classe 1960). Sono stati arrestati, attualmente, per tentata rapina, il Gip ha convalidato i fermi e sono stati portati in carcere a Marino del Tronto.

Nell’operazione è stato scoperto che il fratello (classe 1985) del sambenedettese era latitante per reati inerenti allo spaccio di droga (eroina e cocaina) e su di lui c’era una condanna di 4 anni di reclusione emessa da un Tribunale campano: in questi giorni era in città con una Ford Fiesta con targa tedesca. Nella serata del 13 marzo è stato identificato e arrestato nel centro di San Benedetto. Anche lui è finito in carcere.

Sono, inoltre, in corso alcune indagini per identificare un possibile complice dei tre fermati per tentata rapina. La Polizia di Stato sambenedettese sta svolgendo accertamenti per l’identificazione.

