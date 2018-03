I carabinieri hanno rintracciato il veicolo e probabilmente si procederà, ai danni del conducente, per omissione di soccorso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella tarda serata del 13 marzo una persona è stata investita da un mezzo sul territorio sambenedettese.

Un furgone non si è fermato a prestare soccorso. Il pedone è stato portato in ospedale per le cure mediche.

I carabinieri hanno rintracciato il veicolo e probabilmente si procederà, ai danni del conducente, per omissione di soccorso.

