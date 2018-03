SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 16 marzo si terrà l’incontro tra cittadini e il nuovo comitato di quartiere Mare. L’appuntamento è previsto alle ore 21 presso la sede del Comitato in Via Mare 218, sarà l’occasione per presentare ai residenti e commercianti tutti i membri del Comitato e contestualmente raccogliere le loro istanze, problematiche e proposte, in modo da poter stilare un primo elenco di priorità che saranno successivamente sottoposte all’Amministrazione Comunale. All’assemblea si discuterà di sicurezza, di ambiente, del problema rifiuti, dello sviluppo urbanistico del quartiere, del rifacimento del manto stradale, di illuminazione pubblica, del problema allagamento di alcune zone, del sottopasso di Via Mare, dello stato di abbandono della pineta di Via dei Mille e di altre problematiche legate al quartiere.

La volontà del Comitato è in questa prima fase quella di ricoprire un ruolo di intermediario tra il Quartiere e l’Amministrazione, che sarà successivamente coinvolta in incontri tematici concordati con il Quartiere stesso. Questo per creare un rapporto sinergico di fiducia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tutto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il benessere del Quartiere.

L’incontro è aperto a tutti e i residenti sono invitati a intervenire alla discussione.

