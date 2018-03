SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dagli uffici del Commissariato sambenedettese non trapelano ulteriori novità su quanto diramato il 12 marzo sul fermo di tre persone avvenuto a Porto d’Ascoli sulla Statale 16.

“Ultimi riscontri, sarà organizzata una conferenza stampa nei prossimi giorni per illustrare l’operazione in tutti i dettagli” è l’unica notizia diramata dalla sede di via Crispi nella mattinata del 13 marzo.

Lo spettacolare blitz della Polizia, avvenuto davanti alla Caserma Guelfa dopo un breve inseguimento in auto, potrebbe aver stroncato la banda, o almeno parte, responsabile delle ultime rapine avvenute in Riviera e nei Comuni limitrofi ai danni di vari supermercati.

Sono stati fermati e portati in Commissariato due italiani e un albanese. E’ probabile che i tre stavano pensando ad un nuovo colpo da effettuare in zona.

