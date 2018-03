SAN BENEDETTO DEL TRONTO – World Sporting Academy sugli scudi nelle scorse settimane con una sequela di ottime prestazione e risultati oltre le aspettative.

Si è cominciato il 3 marzo, con la 1a Prova del Campionato Nazionale Serie A GAF 2018, svoltasi ad Arezzo, dove le ragazze, guidate da Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni, dopo aver battagliato con altre 23 compagini, hanno conquistato un ottimo 5° posto.

Di seguito tutte le atlete coinvolte nella competizione: Joelle Elisabeth Mattoni. Jessica Hélene Mattoni, Maria Vittoria Cocciolo, Valentina Giommarini, Rebecca Morè, Laura Addazii e Grace Charpy (prestito del Pole di Saint Etienne – Francia).

Gli ottimi risultati, tuttavia, non sono finiti qui. Difatti, sabato 10 e domenica 11 marzo, le atlete della World Sporting Academy, guidate dai tecnici Joelle Elisabeth e Sarah Christel Mattoni, si sono cimentate nella 1a Prova del Campionato Individuale LA Silver GAF, ottenendo tanti successi ed ottimi risultati.

“Da parte nostra la soddisfazione di trovare conferma sul fatto che l’esperienza e la competenza amorevole possono dare frutti sperati sempre che tutti, veramente tutti, contribuiscano con la propria opera” affermano dall’associazione sportiva.

Di seguito tutti i risultati ottenuti presso la Palestra Baldassarri di Porto San Giorgio:

JUNIOR 1

– Beatrice Santori, 1^ Classificata

– Alessia Rossetti e Martina Di Pietro, 3^ a parimerito

– Ludovica Peroni, 15^ classificata

– Alexandra Cocci Grifoni, 22^ classificata

JUNIOR 2

– Sofia Bernardi, 1^ classificata

– Sheila Piattoni, 17^ classificata

JUNIOR 3

– Anna Zorina 1^.

ALLIEVE 2

– Valeria Galloni, 3^ classificata. Per soli 0,050 Sofia Vannicola non accede al podio ma c’è da credere che questo risultato sarà per lei un ottimo viatico per il futuro.

ALLIEVE 3

– Sofia Vannicola, 4^ classificata

Le soddisfazioni non finiscono qui poiché tutte le ginnaste della World Sporting Academy hanno voluto regalare ai propri tecnici ed ai genitori emozioni e soddisfazioni così che al termine della competizioni un altro podio si è aggiunto al palmares della giornata e miglioramenti sul punteggio personale.

ALLIEVE 4

– Angelica Azzoni, 1^ classificata

– Michelle Traini, 15^ classificata