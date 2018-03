SAN BENEDETTO DEL TRONTO – World Sporting Academy sugli scudi nei giorni scorsi.

Buon lavoro e risultato conseguito dalle atlete e dai loro tecnici Joelle Elisabeth e Sarah Christel Mattoni al campionato individuale Silver Gaf 2018 ad Arezzo.

“Da parte nostra la soddisfazione di trovare conferma sul fatto che l’esperienza e la competenza amorevole possono dare frutti sperati sempre che tutti, veramente tutti, contribuiscano con la propria opera” affermano dall’associazione sportiva.

Ecco tutti i recenti risultati in Toscana.

JUNIOR 1

– Beatrice Santori, 1^ Classificata

– Alessia Rossetti e Martina Di Pietro, 3^ a parimerito

– Ludovica Peroni, 15^ classificata

– Alexandra Cocci Grifoni, 22^ classificata

JUNIOR 2

– Sofia Bernardi, 1^ classificata

– Sheila Piattoni, 17^ classificata

JUNIOR 3

– Anna Zorina 1^.

ALLIEVE 2

– Valeria Galloni, 3^ classificata

Per soli 0,050 Sofia Vannicola non accede al podio ma c’è da credere che questo risultato sarà per lei un ottimo viatico per il futuro.

ALLIEVE 3

– Sofia Vannicola, 4^ classificata

Le soddisfazioni non finiscono qui poiché tutte le ginnaste della World Sporting Academy hanno voluto regalare ai propri tecnici ed ai genitori emozioni e soddisfazioni così che al termine della competizioni un altro podio si è aggiunto al palmares della giornata e miglioramenti sul punteggio personale.

ALLIEVE 4

– Angelica Azzoni, 1^ classificata

– Michelle Traini, 15^ classificata