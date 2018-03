SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la convocazione di Kevin Bovara al raduno della Nazionale che si è svolto a Calenzano dall’8 all’11 marzo nel singolo per gli esercizi liberi è arrivata un’altra convocazione per l’atleta della Diavoli Verde Rosa questa volta nella specialità coppia artistico in virtù della vittoria conseguita lo scorso anno ai Campionati Italiani insieme alla partner Matilde Matteucci.

Al raduno della Nazionale che si svolgerà a Rimini dal 6 all’8 aprile è stata convocata inoltre, in visione, anche la promettente coppia della massima categoria di recente formazione composta da Alessandro Fratalocchi e Alessia Gambardella.

Ovviamente questa notizia ha suscitato tanto entusiasmo in società e ripaga di tanti sacrifici fatti solo per passione. Ricordiamo infatti che Matilde è della Conero Roller, mentre Alessia Gambardella è tesserata con l’ASD Skating Club Anguillara per cui a turno ci si allena nelle rispettive piste.

Matilde e Kevin sono allenati da Laura Marzocchini e Ivan Bovara mentre la coppia Seniores è allenata da un team di allenatori (Alessandro Bontempi, Valeria Fabiani, Marianna Clissa, Laura Marzocchini, Ivan Bovara).

Entrambe le coppie parteciperanno alla Coppa Italia, gara internazionale riservata alle coppie, che si svolgerà a Calderara di Reno il prossimo 21-22 aprile.

Si ricorda che Kevin nel singolo e Matilde e Kevin nella coppia sono al loro primo anno nella categoria cadetti per cui essere stati convocati al raduno della nazionale, in virtù dei titoli italiani conquistati lo scorso anno, è per loro già un importante traguardo.

