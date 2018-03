SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 12 marzo in tanti hanno notato alcune pattuglie della Polizia di Stato sambenedettese muoversi nell’area sud della città per un blitz in pieno giorno. E in molti hanno anche assistito.

A Porto d’Ascoli, davanti alla Caserma Guelfa sulla Statale 16, i poliziotti hanno fermato dopo un inseguimento un’auto, Mercedes classe A, e bloccato tre persone. Al momento non si conoscono le cause dell’azione intrapresa, alcuni agenti erano in borghese e armati secondo le prime indiscrezioni e testimonianze. Gli individui sono stati ammanettati.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti sulle persone fermate. Dal Commissariato, il Dirigente Leo Sciamanna presto darà aggiornamenti sulla situazione.

