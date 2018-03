Carabinieri in azione a Sant’Omero e Nereto. Due le autovetture sequestrate poichè sprovviste di copertura assicurativa. Elevate sanzioni per quasi 3mila euro

VAL VIBRATA – Controlli a tappeto in Val Vibrata da parte dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. La specifica attività ha interessato i Comuni di Nereto e Sant’Omero e ha visto l’impiego di 6 pattuglie e una dozzina di militari. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate circa 70 persone ed elevate una decina di contravvenzioni per infrazioni al codice della strada (importo complessivo di quasi 3mila euro). Sequestrate due autovetture per mancanza di copertura assicurativa: i proprietari sono stati anche multati (849 euro ciascuno). Decurtati anche 20 punti patente.

Sono stati, infine, ispezionati 4 locali pubblici (bar – pub) e tre sale giochi.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 58 volte, 58 oggi)