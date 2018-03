PUBBLIREDAZIONALE – Una vasta gamma di servizi professionali, in un ambiente vintage curato e raffinato. Salone Uomo Bagalini si trova a Cupra Marittima in via Galileo Galilei 11

Una trasformazione completa, quella apportata al Salone Uomo Bagalini (barberia dal 1936) di Cupra Marittima. Un vero barber shop in pieno stile vintage, dove la bellezza e la cura dell’uomo diventano un’autentica forma d’arte. Immergiti in un ambiente in grado di conciliare perfettamente la qualità dei servizi con il comfort che solo il tuo barbiere di fiducia può darti.

Un bel taglio, una barba luxury, un ambiente rilassante sono importanti, condizioni necessarie, ma non basta. Luigi Bagalini propone ai suoi clienti anche una vasta gamma di servizi esclusivi.

– Rasatura all’italiana: servizio di rasatura pelo e contropelo, comprensivo di crema pre-barba, dopobarba disinfettante.

– Styling: servizio di lavaggio e messa in piega dei tuoi capelli, per avere sempre un look perfetto, compreso di balsamo e finishing

– Barba Luxury: lusso e relax nella rasatura, pelo e contropelo, seguendo alcuni passaggi precisi: crema scrub viso, impacco di olio pre-barba e panno caldo prima di ogni passaggio, balsamo viso, massaggio relax e panno fresco finale compreso. Un rito e un servizio di rasatura in pieno comfort, dedicato a chi vuol prendersi cura della propria persona con prodotti di lusso in estremo relax.

– Black Barber Mask: Maschera dai principi attivi capaci di purificare e liberare la pelle dalle scorie, tossine e batteri dannosi responsabili dell’acne. Una formula dalle proprietà benefiche purificatrici e depurative.

– Modellatura Barba: regolazione e rimodellatura barba eseguita a macchinetta

– Modellatura e ricondizionamento barba: Trattamento igienizzante di lavaggio e ricondizionamento con Shampoo, massaggio e risciacquo, impacco caldo con olio ammorbidente, asciugatura e applicazione tonico. Regolazione e rimodellatura barba a macchinetta e forbici. Puro relax.

Ogni servizio è eseguito con strumenti e prodotti di alta professionalità, addirittura personalizzabili, come: Pennello personale, utilizzato esclusivamente per il cliente che lo acquista in salone. Forbici Old School, per un taglio rifinito e preciso, Finish Styling incluso. Infine, pettini, spazzole, asciugamani; tutto sterilizzato ed imbustato.

