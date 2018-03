Con 17 punti e tre triple nel secondo periodo ha indirizzato decisamente il match, in una giornata difficile per i rossoblù per via degli infortuni

CASTELFIDARDO 77: Sampaolesi, Giantomassi NE, Gobbetti, Vasiliauskas 12, Rita NE, Marini 17, Monaci 11, Soricetti NE, Mazzieri 4, Schiavoni 10, Graciotti 15, Attili 8. All. Balestrieri

SAMBENEDETTESE 86: Roncarolo 10, Quercia 13, Angellotti 17, Quinzi, Vannucci NE, Guido NE, Di Silvestro 13, Perini 10, Antonini NE, Lucidi NE, Del Buono 4, Kibildis 19. All. Borgognoni

Note:

Parziali:24-21, 33-47, 53-66, 77-86.

Falli: Castelfidardo 19, Sambenedettese 20.

Arbitri: Paciaroni e Siliquini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna alla vittoria la Sambenedettese Basket che espugna Castelfidardo e conquista la prima vittoria della gestione di Coach Borgognoni.

Dopo un primo periodo di gioco equilibrato i rossoblù effettuavano il break decisivo nel corso del secondo periodo acquisendo un vantaggio di oltre 10 punti, controllato fino al termine dell’incontro senza troppi patemi. Per la Sambenedettese miglior realizzatore Kibildis con 19 punti, da sottolineare la prestazione del 2000 Giuseppe Angellotti che con 17 punti e tre triple nel secondo periodo ha indirizzato decisamente il match, in una giornata difficile per i rossoblù per via dei molti infortuni.

La Sambenedettese tornerà davanti al proprio pubblico sabato 17 marzo per la sfida contro il Bramante Pesaro (ore 18,15 Palaspeca, ingresso libero).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)