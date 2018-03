Si inserisce nel contesto socio- educativo della Provincia di Ascoli Piceno e propone, in forma gratuita, percorsi educativi e formativi multimediali sia in ambito scolastico che extrascolastico nelle discipline della musica, dell’informatica, della lingua inglese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il progetto del Centro Culturale La Mongolfiera dal titolo: “Nell’oggi cammina già il domani. Percorsi educativi ed esperienziali per i giovani del Piceno”, è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni ed è realizzato insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Si inserisce nel contesto socio- educativo della Provincia di Ascoli Piceno e propone, in forma gratuita, percorsi educativi e formativi multimediali sia in ambito scolastico che extrascolastico nelle discipline della musica, dell’informatica, della lingua inglese, con la realizzazione di interventi che interesseranno anche l’attività motoria dei ragazzi, in uno sguardo globale al benessere ed alla loro crescita armonica.

Saranno applicate modalità didattiche innovative ed esperienziali in rete con le scuole del territorio piceno. Cresce infatti la consapevolezza che la promozione del benessere personale e relazionale, insieme all’adozione di comportamenti sani, includa il corretto uso degli strumenti tecnologici e propone in tal senso interventi integrati ed innovativi volti alla formazione delle nuove generazioni. La LIM sarà lo strumento privilegiato per la realizzazione dei corsi proposti, è una risorsa interattiva che introduce la tecnologia come elemento di realtà e complessità.

Verranno implementate metodologie che permettono l’utilizzo di un linguaggio comune e facilitante da cui possa scaturire un dialogo interculturale ed un approccio immediato alle discipline scelte, anche per i ragazzi che vivono una condizione di svantaggio sociale o difficoltà di apprendimento.

La rete di partenariato è costituita da due Istituti comprensivi: l’ISC Nord di San Benedetto del Tronto e l’ISC di Cupra e Ripatransone ed inoltre dal Banco di Solidarietà “Riviera delle palme” di San Benedetto del Tronto.

Il percorso formativo di ciascuna disciplina è strutturato in cicli di tre mesi ed avrà durata triennale: costituirà un’esperienza fruttuosa per tutti i partecipanti, nel suo valore educativo e sussidiario, finalizzata alla crescita di competenze culturali e relazionali dei ragazzi di questa nuova generazione.

