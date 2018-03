Appuntamento giovedì 15 marzo in via Pasubio per un incontro formativo per nuove opportunità cofinanziate dall’Unione Europea

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 15 marzo alle ore 18, presso la sala Convegni di via Pasubio 77 a Porto d’Ascoli (palazzo Palestra Tonic/Pittarosso), si terrà il Giovedì Smart (evento gratuito) dedicato all’informazione sulle nuove opportunità per fare impresa dell’anno 2018 cofinanziate dall’Unione Europea. Questi i temi in discussione:

Aiuti alla Creazione d’impresa e studi professionali nella regione Marche, in scadenza il 12 aprile;

Aiuti avvio attività in aree rurali e sisma, in scadenza l’11 (Gal Piceno) e 19 aprile (Gal Fermano);

Nuove Imprese a tasso Zero (imprese giovanili e femminili):

Smart & Start (start-up innovative);

SelfiEmployment-Garanzia Giovani;

Erasmus Giovani Imprenditori (mobilità in imprese UE e dintorni).

Saranno quindi illustrati tutti i bandi in essere a supporto della creazione di nuove imprese, nuove attività di lavoro autonomo e studi professionali, singoli, associati o in forma societaria in tutti i settori economici.

Relatori dell’evento saranno:

Giuliano Bartolomei

Veronica Grandoni

Alessandra Marcozzi

Roberto Senesi

Per maggiori informazioni e per prenotazione inviare una mail a: info@smarteam.net, indicando Nome, Cognome, cellulare, email; oppure chiamare o inviare messaggio sms/whatsapp al seguente numero 339 5852890 (dottoressa Vincenzina Beatrice Martella).

Il programma dell’evento è presente sulla pagina Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/events/1872625122779165/.

