SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un successo assoluto quello raggiunto da Attilio Vallorani, titolare del pub sambenedettese “Il Birritrovo”, insieme alla sua famiglia, alla gara di barbecue no pro tenutasi a Roma lo scorso 10 marzo.

Seven Hills Fire Battle è il nome dell’evento che ha visto sfidarsi 15 squadre non professioniste in una quick battle a suon di griglie. 4 le categorie in gara: Steak; Ribs; Sandwich e, infine, è stata stilata una classifica generale che ha decretato il vincitore assoluto. I concorrenti sono stati giudicati da una giuria mista Wbqa e professionisti del bbq. 1° premio: Chealsea 57 Outdoorchef a carbone; 2° premio: Set Gourmet L Outdoorchef; 3° premio: Rib Ranck Outdoorchef.

Attilio e i suoi hanno trionfato nella categoria sandwich con un punteggio di 96,7/100, nella categoria ribs con 97,8/100 e ottavi nella categoria steak, aggiudicandosi infinte il primo premio nella classifica generale della gara.

