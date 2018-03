Tra scarpe e semilavorati (tomaie, suole e sottopiedi) e svariati cartamodelli e fustelle utilizzate per la riproduzione della caratteristica marca Golden Goose

FERMO – La Guardia di Finanza di Bologna, a seguito di una articolata attività di indagine volta a reprimere il fenomeno della contraffazione, ha sequestrato oltre 5 mila scarpe riportanti il marchio “Golden Goose” illecitamente riprodotto.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre individuando i centri di distribuzione presenti in Emilia Romagna ed un laboratorio di produzione situato nelle Marche.

In particolare, nel corso dello svolgimento di una serie di controlli per il contrasto alla contraffazione, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria sono intervenuti presso la sede di due aziende dedite al commercio all’ingrosso di articoli di calzature di Funo di Argelato e lì hanno rinvenuto un migliaio di scarpe, esposte per la vendita, che recavano il noto brand, abilmente contraffatto.

Durante queste operazioni, grazie all’esame della documentazione contabile rinvenuta nel corso delle ispezioni, i finanzieri sono riusciti ad individuare quello che pareva essere il centro di produzione: una società situata nella zona industriale di Fermo, apparentemente dedita all’esercizio di una regolare attività manifatturiera nel settore della produzione di calzature.

Questa situazione è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Bologna che, nella persona del sostituto procuratore Gabriella Tavano, oltre a convalidare il sequestro delle scarpe rinvenute presso i rivenditori bolognesi, ha disposto l’esecuzione di una perquisizione presso l’opificio marchigiano.

L’intervento dei militari ha consentito così di scoprire e sequestrare ulteriori 4 mila articoli, tra scarpe e semilavorati (tomaie, suole e sottopiedi) e svariati cartamodelli e fustelle utilizzate per la riproduzione della caratteristica stella stilizzata con due punte mozzate.

Il responsabile dell’illecita attività produttiva, un cittadino cinese, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bologna, unitamente ai titolari dei due centri di distribuzione presenti sul territorio emiliano.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’intera catena di produzione e distribuzione.

