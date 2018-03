Sul posto si è recato il personale sanitario del 118 in ambulanza per le cure mediche. Alla fine è stato deciso, data la gravità del fatto, il trasporto al nosocomio dorico

RIPATRANSONE – E’ stato trasportato al Pronto Soccorso “Torrette” un ragazzo di 15 anni, dell’Ascolano, nel pomeriggio del 9 marzo.

Il giovane ha avuto un incidente autonomo, secondo le prime indiscrezioni, al crossodromo di Ripatransone con la propria moto.

Sul posto si è recato il personale sanitario del 118 in ambulanza per le cure mediche. Alla fine è stato deciso, data la gravità del fatto, il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri di Ripatransone.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)