GROTTAMMARE – E’ iniziato in settimana il trasloco nel vecchio incasato di Grottammare degli uffici comunali delle Aree Lavori pubblici e Manutenzioni.

I vari servizi convivranno nel piano primo dell’Ospitale, l’immobile recentemente restaurato nel centro storico, ed entro pochi giorni tutti i servizi saranno completamente operativi.

Nel corso di questa fine settimana, infatti, il servizio Ced provvederà a rendere funzionanti le reti telefoniche e telematiche. Nel frattempo, i dipendenti hanno trasferito pratiche e arredi, con la collaborazione degli operai della squadra esterna.

L’area Lavori pubblici lascia gli ambienti dell’ultimo piano del palazzo municipale, mentre l’area Manutenzioni gli spazi in locazione in via F.lli Rosselli.

Non tutto l’ufficio tecnico comunale, tuttavia, si trasferisce nel centro storico: l’area Gestione del Territorio rimane al terzo piano della sede di via Marconi.

