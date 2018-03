SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Nella giornata di ieri 8 marzo presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto si è tenuto il convegno, curato da Maria Rita Bartolomei avvocato, dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e ricercatrice di Antropologia giuridica e culturale, dal titolo “NU GUO – Il paese delle donne. Amore e sessualità presso i Moso dello Yunnan”. Uno studio socio-antropologico che ha voluto spiegare le dinamiche all’interno della tribù asiatica che racconta la supremazia matriarcale della donna nella società.

L’evento fa parte della rassegna organizzata per la mostra d’arte contemporanea “Sostantivo Femminile” curata da Serena Scolaro e che racchiude le opere delle artiste: Elena Ciarrocchi, Donatella Fogante, SimonaTesei, Tom Jasper Tom.

“Un successo davvero meraviglioso anche quello di ieri – dice Serena Scolaro, curatrice della mostra – per il convegno tenuto dalla Bartolomei. Il pubblico ha riempito la Palazzina Azzurra e, visto l’interesse, si è creata quasi una tavola rotonda. La curiosità ha fatto nascere dubbi da cui sono poi scaturite domande argute e pertinenti. Ci siamo divertite, questa è la verità. Un 8 marzo celebrato in maniera diversa. Naturalmente, senza nulla togliere agli argomenti come la violenza e la prevaricazione sulle donne, importantissimi e trattati in altre sedi e a livello internazionale ma ieri io, le artiste e il pubblico abbiamo imparato che c’è, esiste, una società matriarcale, matrilineare in cui tutto deve render conto al volere delle donne senza che l’uomo sia succube badate bene… Una società che funziona… in cui non esistono pedofilia, adulterio, gelosia, violenza di alcun genere, differenza di stato sociale. I miei più sentiti ringraziamenti all’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto nelle persone del Sindaco Piunti e dell’Assessore Ruggeri che insieme alla Commissione delle Arti Visive hanno scelto il mio progetto: Sostantivo Femminile”

Seguiranno poi gli ultimi eventi: il 10 marzo alle ore 16.30 – “Arianna, Euridice… e le altre. Il femminile nella mitologia greca. Lezione spettacolo di e con Cesare Catà”. Giada Squarcia, cantautrice alla chitarra; l’11 Marzo alle ore 11 – “L’UTES che danza…” e alle ore 16.30 – “Momenti di Tango” Performance e dimostrazione Primi Passi dell’associazione di Tango “Mil Pasos”.

Ingresso libero dal martedì alla domenica, orari 10/13 – 16/19.

