SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il congresso “SBT Update” si svolgerà giovedì 15 e martedì 20 marzo prossimi, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” di San Benedetto.

“Sarà un momento di comunicazione, che si ripeterà con cadenza annuale – fanno sapere dal Comune di San Benedetto – rivolto a dipendenti, altre amministrazioni pubbliche che insistono nel nostro territorio, forze dell’ordine, scuole, università, associazioni di categoria, comitati di quartiere, stampa, cittadini e tutti gli altri portatori di interessi in città”.

Dal municipio aggiungono: “SBT Update servirà da una parte ad aggiornare il pubblico sui temi più importanti che hanno impegnato gli uffici nel corso dell’anno passato e i propositi per l’anno in corso. Dall’altra, sarà un modo per far conoscere i settori, i servizi del Comune e i loro responsabili così da agevolare ancor di più i rapporti con il nostro Ente”.

