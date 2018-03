FERMO – Brutta storia di violenze nel Fermano.

La Sezione Anticrimine del Commissariato di Polizia di Fermo nel primo pomeriggio dell’8 marzo ha rintracciato nel centro storico di Fermo un giovane diciannovenne del luogo traendolo in arresto su disposizione di una custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia aggravati poiché commessi pure nei confronti del fratello minorenne.

Il tutto scaturito dalla sua tossicodipendenza da droghe pesanti e continue richieste di denaro ai due malcapitati genitori.

Il ragazzo, già colpito da un provvedimento di allontanamento familiare e divieto di avvicinarsi ai due genitori, aveva continuato a porre in essere comportamenti antigiuridici nei confronti dei familiari tanto che il Gip disponeva l’aggravamento della misura cautelare precedente.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 382 volte, 388 oggi)