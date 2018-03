GROTTAMMARE – Torna “Commedie Nostre”, la rassegna di teatro amatoriale della città di Grottammare.

La sesta serata della kermesse vedrà protagonista la compagnia dialettale “La Zicagna”, diretta dal regista di Acquaviva Picena Roberto Polini.

“Metti un cretino a cena” è il titolo della brillante commedia, liberamente tratta dal cinema francese di Francis Veber.

Una trama ricca di esilaranti colpi di scena, di grande impatto comico e capace, grazie all’abile tessitura recitativa, di rendere sorprendente la sceneggiatura.

Questi gli attori che si esibiranno sabato 10 marzo, alle ore 21,15 al Teatro Kursaal di Grottammare: Marco Ruti, Luciano Gaetani, Luciano Narcisi, Rododlfo Scarponi, Miriam Scarponi, Barbara Riga, Romano Costantini e Domenico Frolà .

La serata verrà condotta dall’associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli, che insieme al presidente Alessandro Ciarrocchi, esprime un giudizio molto soddisfacente per la kermesse 2018: “Mai come in questa edizione abbiamo assistito ad un livello così pregiato delle compagnie in gara, indice di una sana competitività e di un prestigio acquisito della nostra rassegna. Grottammare si rivela sempre più la città ideale per l’amatorialità e per il vernacolo”.

Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita a soli 6 euro, presso la Merceria “Il Cigno” di Grottammare; info line 3475406630.

