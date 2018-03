Ha postato su Instagram la foto commentando: “Se un figlio non si prende cura del proprio genitore, vuol dire che nessuno dei due ha saputo fare il suo dovere. Non è il nostro caso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al cuor non si comanda.

E come appurato, da tempo, quello del rapper sambenedettese Mudimbi appartiene alla madre Giovanna (nonché alla ragazza Caterina) e si è notato anche nel testo de “Il Mago”, la canzone portata dall’artista al Festival di Sanremo che ha ottenuto il terzo posto nella categoria “Nuove Proposte” e tanti consensi fra pubblico e critica.

In una strofa il cantante ha rivelato il grande amore che prova nei confronti della mamma ma anche nelle interviste rilasciate, compresa quella a Riviera Oggi alla vigilia della kermesse.

Nonostante i continui impegni del cantante, prima l’Instore per l’album ‘Michel’ e a breve il tour, pensieri e omaggi vengono rivolti a lei.

Oggi, 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, Mudimbi ha voluto regalare alla mamma un’auto e ha postato su Instagram la foto commentando: “Se un figlio non si prende cura del proprio genitore, vuol dire che nessuno dei due ha saputo fare il suo dovere. Non è il nostro caso, buona festa della donna”.

