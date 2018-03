A poca distanza fra loro. Coinvolte complessivamente cinque vetture. In corso i rilievi per accertare dinamica e responsabilità dei sinistri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio complicato per la viabilità, quello del pomeriggio dell’8 marzo.

Si sono verificati due incidenti: il primo all’altezza dell’Hotel Calabresi con tre auto coinvolte. Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi e accertare responsabilità.

Il secondo è accaduto nei pressi dell’ex galoppatoio con due mezzi coinvolti. Anche in questo caso in corso i rilievi per accertamenti da parte della Polizia Municipale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)