SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della festa del papà, i bambini che interverranno alle puntate di “Favole a merenda” e “Batti 5” con i propri genitori presso il Centro sociale “Primavera” avranno la doppia occasione di festeggiare sia il proprio papà sia i nonni, papà due volte.

Per mercoledì 14 marzo alle ore 16,30, è in programma l’appuntamento di “Favole a merenda” con la lettura ad alta voce “Ti voglio bene papà” con l’arrivo dell’ospite speciale, Papà Orso, papà dell’orsetto Teddy, mascotte del servizio. Con l’intrattenimento della musica dal vivo, proposta dall’insegnante Marco Re, non mancheranno canti e balli con cui dare spazio al pieno protagonismo dei bambini. Ogni bimbo riceverà un dono da confezionare e regalare al proprio papà.

Giovedì 15 marzo, sempre alle ore 16,30 e sempre al “Primavera” sarà la volta dello spettacolo di burattini “Festeggiamo i nostri papà” con Topo Gigio e Topo Tip. A seguire un laboratorio di manipolazione sul riciclo intitolato “Il regalo per il mio papà” con l’utilizzo della lana. Gran finale con merenda offerta dalla cooperativa “La Picena”.

“Questa occasione rinnova un’opportunità emotiva – relazionale significativamente arricchente fra le tre generazioni di bambini, genitori e nonni – afferma l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni – e siamo confortati dal fatto che questi momenti incontrino un particolare gradimento”.

La partecipazione è gratuita e rivolta ai bambini in età scuola dell’infanzia e loro familiari. Per partecipare è necessario iscriversi, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14 al n° 0735-794576-Ufficio Servizi per l’infanzia del Settore Politiche Sociali del Comune.

