SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 13 marzo si svolgerà la tradizionale tappa finale della 53esima edizione della “Tirreno – Adriatico” nella forma della gara a cronometro individuale che impegnerà la zona portuale e il lungomare. In un’ordinanza della Polizia Municipale sono riepilogati tutti i provvedimenti di chiusura la traffico delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione.

Dalle 19 del giorno precedente, lunedì 12 marzo, fino al termine della manifestazione ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi della RAI e dell’organizzazione R.C.S., nelle seguenti vie e piazze cittadine: Buozzi, Giorgini, Milanesi, A. Bruni, Marinai D’Italia (tratto compreso tra via A. Bruni e via Fiscaletti), Colombo (tratto compreso tra via Fiscaletti e piazza Giorgini).

Dalle 7 del 13 marzo fino al termine della manifestazione ci sarà il divieto di sosta (e dalle 9 scatterà anche il divieto di transito) lungo tutto il percorso della cronometro che interesserà le vie Caduti del Mare, Colombo (tratto compreso tra via Piazza Sciocchetti e Via Fiscaletti), Fiscaletti, Sciocchetti, Pasqualini, Viale Marinai d’Italia (nel tratto compreso tra Piazza Chicago Heights e Via A. Bruni), delle Tamerici, dei Tigli, degli Oleandri, Trieste, Marconi, Scipioni, Europa, Rinascimento, D’Acquisto, San Giacomo, piazza Vittime del terrorismo e delle stragi, via F.lli Cervi (nel tratto compreso tra piazza Vittime del terrorismo e delle stragi e via Laureati), vie Laureati, del Mare (nel tratto compreso tra piazza D’Acquisto e via dei Mille), vie Carru, dei Mille, Maffei, Tedeschi (nel tratto compreso tra via Maffei e viale Europa).

