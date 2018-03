Ne è uscito un momento di grande interesse dove tutti hanno partecipato creando un ambiente di sereno dialogo e costruttivo per chiunque

GROTTAMMARE – E’ stata una serata molto interessante quella che si è svolta ieri sera, 7 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottammare, una serata all’insegna della cultura fotografica, gestita dal fotografo Dino Cappelletti e dal critico Carlo Traini con un pubblico attento e partecipativo.

Dopo aver parlato della Prospettiva in fotografia e delle tecniche che usa il fotografo per migliorare l’impatto visivo di una fotografia, si è proseguito con esperimento di lettura comunitaria di immagini, laddove ogni partecipante ha portato una propria immagine ed ha raccontato di come e con quale emozione è stata realizzata la foto.

Ne è uscito un momento di grande interesse dove tutti hanno partecipato creando un ambiente di sereno dialogo e costruttivo per chiunque. Sicuramente un esperimento riuscito molto bene e che verrà riproposto nei futuri incontri.

I prossimi appuntamenti del Fotocineclub Grottammare: domenica 18 marzo incontro con il fotografo di paesaggi Mauro Tronto uscite fotografiche come da calendario e Contest fotografico Cristo Morto di Grottammare.

