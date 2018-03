Un trasferimento per ulteriori accertamenti in via precauzionale per la donna rimasta coinvolta nel sinistro. La Polizia Stradale sta raccogliendo elementi utili per l’identificazione del mezzo

GROTTAMMARE – E’ stata portata al Pronto Soccorso di “Torrette” l’anziana colpita da un veicolo nel tardo pomeriggio del 7 marzo.

Un trasferimento ad Ancona per ulteriori accertamenti in via precauzionale per la signora, sulla ottantina di anni, rimasta coinvolta nel sinistro.

La Polizia Stradale di San Benedetto sta indagando per rintracciare l’auto, che non si è fermata a prestare soccorso, e chi era al volante. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per identificare il mezzo.

