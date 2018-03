MARTINSICURO -Domenica 11 marzo a partire dalle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, si terrà lo spettacolo “Amori Amari – canzoni, emozioni e riflessioni” organizzato dalla locale Commissione Pari Opportunità (Cpo), dal Comune truentino e dall’Associazione Culturale “Bon Ton” di Bellante in occasione della Festa della Donna.

“Siamo lieti di ospitare, in vista delle celebrazioni del 8 marzo, questo meraviglioso spettacolo che, negli ultimi anni, è stato proposto in diversi palcoscenici abruzzesi riscuotendo unanime successo di critica e di pubblico” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Presidente della Cpo, Giorgia Di Biagio. “Amori Amari rientra in quella campagna di sensibilizzazione contro la violenza ed il femminicidio promossa dall’Associazione Culturale “Bon Ton” ed è un importante testimonianza di quanto, anche attraverso il teatro, la musica e la poesia, si possa fare tanto per scardinare l’odio e la violenza contro il genere femminile, educando la società al rispetto dell’altro ed all’amore, quello vero”. L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Inoltre, domenica 11 marzo, dalle ore 10 alle ore 12:30, i membri della Cpo truentina distribuiranno, come omaggio alle donne, delle piantine nei pressi delle chiese di Villa Rosa e Martinsicuro.

“Sin dal suo insediamento la Commissione Pari Opportunità ha lavorato, in maniera propositiva e fattiva, per far emergere tematiche ritenute centrali come la lotta contro la violenza sulle donne e la sensibilizzazione su tematiche, purtroppo sempre più di stretta attualità, come appunto il femminicidio” concludono gli amministratori truentini. “Queste iniziative per l’8 marzo si inseriscono quindi in un contesto più ampio di azione della Cpo che mira, da qui ai prossimi mesi, a creare un costante dibattito pubblico sulla difesa e la valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)