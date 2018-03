Ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale. Sono stati rintracciati i ladri e arrestati per furto aggravato in concorso. In seguito sono stati disposti i domiciliari

SANT’ELPIDIO A MARE – Blitz delle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi.

Il 2 marzo, a Sant’Elpidio a Mare, due persone si erano portate, durante la pausa pranzo dove i dipendenti non erano presenti, nella parte posteriore del supermercato Conad e furtivamente si erano appropriate di derrate alimentare per un importo di mille euro, stivate sui bancali in attesa di essere riposte nell’esercizio commerciale.

I carabinieri locali, avviate le indagini, sono riusciti a documentare, grazie anche ad alcuni testimoni e alla videosorveglianza, tutte le fasi del furto arrivando all’identità dei responsabili: due uomini residenti a Sant’Elpidio a Mare, pregiudicati.

Il 6 marzo i militari eseguivano l’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Fermo. Sono stati rintracciati i ladri e arrestati per furto aggravato in concorso. In seguito sono stati disposti i domiciliari.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 391 volte, 391 oggi)